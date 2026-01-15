- Crescimento
Negociações:
478
Negociações com lucro:
334 (69.87%)
Negociações com perda:
144 (30.13%)
Melhor negociação:
111.96 USD
Pior negociação:
-50.57 USD
Lucro bruto:
2 468.07 USD (188 885 pips)
Perda bruta:
-922.02 USD (90 730 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (145.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
193.20 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
96.18%
Depósito máximo carregado:
0.32%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
253
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
9.51
Negociações longas:
478 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.68
Valor esperado:
3.23 USD
Lucro médio:
7.39 USD
Perda média:
-6.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-162.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-162.59 USD (5)
Crescimento mensal:
30.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
39.88 USD
Máximo:
162.59 USD (3.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.08% (162.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.06% (130.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|478
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +111.96 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +145.53 USD
Máxima perda consecutiva: -162.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Just Watch this EA trade on Gold.
Sem comentários
33 USD por mês
31%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
4
100%
478
69%
96%
2.67
3.23
USD
USD
3%
1:400