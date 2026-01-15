SignaleKategorien
Albinus Tejo Sungkowo

Just Watch Gold Avrg

Albinus Tejo Sungkowo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 31%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
478
Gewinntrades:
334 (69.87%)
Verlusttrades:
144 (30.13%)
Bester Trade:
111.96 USD
Schlechtester Trade:
-50.57 USD
Bruttoprofit:
2 468.07 USD (188 885 pips)
Bruttoverlust:
-922.02 USD (90 730 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (145.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
193.20 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
96.18%
Max deposit load:
0.32%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
256
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
9.51
Long-Positionen:
478 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.68
Mathematische Gewinnerwartung:
3.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-162.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-162.59 USD (5)
Wachstum pro Monat :
30.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
39.88 USD
Maximaler:
162.59 USD (3.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.08% (162.59 USD)
Kapital:
2.06% (130.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv 478
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 98K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +111.96 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +145.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -162.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Just Watch this EA trade on Gold.
Keine Bewertungen
2026.01.15 05:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 05:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
