交易:
478
盈利交易:
334 (69.87%)
亏损交易:
144 (30.13%)
最好交易:
111.96 USD
最差交易:
-50.57 USD
毛利:
2 468.07 USD (188 885 pips)
毛利亏损:
-922.02 USD (90 730 pips)
最大连续赢利:
20 (145.53 USD)
最大连续盈利:
193.20 USD (5)
夏普比率:
0.26
交易活动:
96.18%
最大入金加载:
0.32%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
255
平均持有时间:
5 小时
采收率:
9.51
长期交易:
478 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.68
预期回报:
3.23 USD
平均利润:
7.39 USD
平均损失:
-6.40 USD
最大连续失误:
5 (-162.59 USD)
最大连续亏损:
-162.59 USD (5)
每月增长:
30.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
39.88 USD
最大值:
162.59 USD (3.08%)
相对跌幅:
结余:
3.08% (162.59 USD)
净值:
2.06% (130.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|478
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +111.96 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +145.53 USD
最大连续亏损: -162.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Just Watch this EA trade on Gold.
