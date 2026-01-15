SignauxSections
Albinus Tejo Sungkowo

Just Watch Gold Avrg

Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
476
Bénéfice trades:
332 (69.74%)
Perte trades:
144 (30.25%)
Meilleure transaction:
111.96 USD
Pire transaction:
-50.57 USD
Bénéfice brut:
2 450.53 USD (187 131 pips)
Perte brute:
-922.02 USD (90 730 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (145.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
193.20 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
96.18%
Charge de dépôt maximale:
0.32%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
254
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
9.40
Longs trades:
476 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.66
Rendement attendu:
3.21 USD
Bénéfice moyen:
7.38 USD
Perte moyenne:
-6.40 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-162.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-162.59 USD (5)
Croissance mensuelle:
30.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.88 USD
Maximal:
162.59 USD (3.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.08% (162.59 USD)
Par fonds propres:
2.06% (130.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.sv 476
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +111.96 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +145.53 USD
Perte consécutive maximale: -162.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TrijayaPratamaFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Just Watch this EA trade on Gold.
Aucun avis
2026.01.15 05:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 05:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Just Watch Gold Avrg
33 USD par mois
31%
0
0
USD
6.5K
USD
4
100%
476
69%
96%
2.65
3.21
USD
3%
1:400
Copier

