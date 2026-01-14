- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
5 (55.55%)
Убыточных трейдов:
4 (44.44%)
Лучший трейд:
46.60 USD
Худший трейд:
-34.89 USD
Общая прибыль:
108.83 USD (10 880 pips)
Общий убыток:
-63.47 USD (6 336 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (108.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.34 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
23.38%
Макс. загрузка депозита:
2.14%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
5.04 USD
Средняя прибыль:
21.77 USD
Средний убыток:
-15.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-62.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.16 USD (2)
Прирост в месяц:
2.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
62.91 USD (3.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.49% (62.18 USD)
По эквити:
3.03% (54.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.60 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +108.34 USD
Макс. убыток в серии: -62.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
1
100%
9
55%
23%
1.71
5.04
USD
USD
3%
1:500