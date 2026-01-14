- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
5 (55.55%)
損失トレード:
4 (44.44%)
ベストトレード:
46.60 USD
最悪のトレード:
-34.89 USD
総利益:
108.83 USD (10 880 pips)
総損失:
-63.47 USD (6 336 pips)
最大連続の勝ち:
4 (108.34 USD)
最大連続利益:
108.34 USD (4)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
23.38%
最大入金額:
2.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
5.04 USD
平均利益:
21.77 USD
平均損失:
-15.87 USD
最大連続の負け:
2 (-62.16 USD)
最大連続損失:
-62.16 USD (2)
月間成長:
2.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
62.91 USD (3.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.49% (62.18 USD)
エクイティによる:
3.03% (54.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.60 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +108.34 USD
最大連続損失: -62.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
レビューなし
