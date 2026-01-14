- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
46.60 USD
Worst Trade:
-34.89 USD
Profitto lordo:
108.83 USD (10 880 pips)
Perdita lorda:
-63.47 USD (6 336 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (108.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.34 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
23.38%
Massimo carico di deposito:
2.14%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
5.04 USD
Profitto medio:
21.77 USD
Perdita media:
-15.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-62.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.16 USD (2)
Crescita mensile:
2.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
62.91 USD (3.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.49% (62.18 USD)
Per equità:
3.03% (54.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.60 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +108.34 USD
Massima perdita consecutiva: -62.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
1
100%
9
55%
23%
1.71
5.04
USD
USD
3%
1:500