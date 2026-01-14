- Wachstum
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
5 (55.55%)
Verlusttrades:
4 (44.44%)
Bester Trade:
46.60 USD
Schlechtester Trade:
-34.89 USD
Bruttoprofit:
108.83 USD (10 880 pips)
Bruttoverlust:
-63.47 USD (6 336 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (108.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
108.34 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
23.38%
Max deposit load:
2.14%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
9 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
5.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-62.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62.16 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.71%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
62.91 USD (3.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.49% (62.18 USD)
Kapital:
3.03% (54.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +46.60 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +108.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.16 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
