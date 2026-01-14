- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
5 (55.55%)
Transacciones Irrentables:
4 (44.44%)
Mejor transacción:
46.60 USD
Peor transacción:
-34.89 USD
Beneficio Bruto:
108.83 USD (10 880 pips)
Pérdidas Brutas:
-63.47 USD (6 336 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (108.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
108.34 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
23.38%
Carga máxima del depósito:
2.14%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.72
Transacciones Largas:
9 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
5.04 USD
Beneficio medio:
21.77 USD
Pérdidas medias:
-15.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-62.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-62.16 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
62.91 USD (3.53%)
Reducción relativa:
De balance:
3.49% (62.18 USD)
De fondos:
3.03% (54.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
1
100%
9
55%
23%
1.71
5.04
USD
USD
3%
1:500