Negociações:
9
Negociações com lucro:
5 (55.55%)
Negociações com perda:
4 (44.44%)
Melhor negociação:
46.60 USD
Pior negociação:
-34.89 USD
Lucro bruto:
108.83 USD (10 880 pips)
Perda bruta:
-63.47 USD (6 336 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (108.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
108.34 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
23.38%
Depósito máximo carregado:
2.14%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.72
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
5.04 USD
Lucro médio:
21.77 USD
Perda média:
-15.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-62.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.16 USD (2)
Crescimento mensal:
2.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
62.91 USD (3.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.49% (62.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.03% (54.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.60 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +108.34 USD
Máxima perda consecutiva: -62.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
1
100%
9
55%
23%
1.71
5.04
USD
USD
3%
1:500