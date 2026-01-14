- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
5 (55.55%)
손실 거래:
4 (44.44%)
최고의 거래:
46.60 USD
최악의 거래:
-34.89 USD
총 수익:
108.83 USD (10 880 pips)
총 손실:
-63.47 USD (6 336 pips)
연속 최대 이익:
4 (108.34 USD)
연속 최대 이익:
108.34 USD (4)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
23.38%
최대 입금량:
2.14%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.72
롱(주식매수):
9 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.71
기대수익:
5.04 USD
평균 이익:
21.77 USD
평균 손실:
-15.87 USD
연속 최대 손실:
2 (-62.16 USD)
연속 최대 손실:
-62.16 USD (2)
월별 성장률:
2.71%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 USD
최대한의:
62.91 USD (3.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.49% (62.18 USD)
자본금별:
3.03% (54.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.60 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +108.34 USD
연속 최대 손실: -62.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FinexBisnisSolusi-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
