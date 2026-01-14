- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
5 (55.55%)
亏损交易:
4 (44.44%)
最好交易:
46.60 USD
最差交易:
-34.89 USD
毛利:
108.83 USD (10 880 pips)
毛利亏损:
-63.47 USD (6 336 pips)
最大连续赢利:
4 (108.34 USD)
最大连续盈利:
108.34 USD (4)
夏普比率:
0.21
交易活动:
23.38%
最大入金加载:
2.14%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.72
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.71
预期回报:
5.04 USD
平均利润:
21.77 USD
平均损失:
-15.87 USD
最大连续失误:
2 (-62.16 USD)
最大连续亏损:
-62.16 USD (2)
每月增长:
2.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
62.91 USD (3.53%)
相对跌幅:
结余:
3.49% (62.18 USD)
净值:
3.03% (54.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.60 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +108.34 USD
最大连续亏损: -62.16 USD
没有评论
