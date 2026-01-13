- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
66 (82.50%)
Убыточных трейдов:
14 (17.50%)
Лучший трейд:
16.50 USD
Худший трейд:
-6.62 USD
Общая прибыль:
115.36 USD (120 245 pips)
Общий убыток:
-41.21 USD (20 561 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (70.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.71 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
0.35%
Макс. загрузка депозита:
26.71%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
30 секунд
Фактор восстановления:
7.64
Длинных трейдов:
69 (86.25%)
Коротких трейдов:
11 (13.75%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
1.75 USD
Средний убыток:
-2.94 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.62 USD (1)
Прирост в месяц:
36.97%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.16 USD
Максимальная:
9.71 USD (3.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.55% (9.79 USD)
По эквити:
2.35% (6.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|30
|BTCUSDz
|22
|ETHUSDz
|15
|USTECz
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDz
|16
|BTCUSDz
|5
|ETHUSDz
|46
|USTECz
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDz
|19K
|BTCUSDz
|63K
|ETHUSDz
|13K
|USTECz
|4.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.50 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +70.71 USD
Макс. убыток в серии: -2.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
37%
0
0
USD
USD
277
USD
USD
1
13%
80
82%
0%
2.79
0.93
USD
USD
4%
1:500