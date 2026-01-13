SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / INVICTUS X New Version
Guilherme Jose Mattes

INVICTUS X New Version

Guilherme Jose Mattes
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 37%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
80
Gewinntrades:
66 (82.50%)
Verlusttrades:
14 (17.50%)
Bester Trade:
16.50 USD
Schlechtester Trade:
-6.62 USD
Bruttoprofit:
115.36 USD (120 245 pips)
Bruttoverlust:
-41.21 USD (20 561 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (70.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.71 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.53
Trading-Aktivität:
0.35%
Max deposit load:
26.71%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
80
Durchschn. Haltezeit:
30 Sekunden
Erholungsfaktor:
7.64
Long-Positionen:
69 (86.25%)
Short-Positionen:
11 (13.75%)
Profit-Faktor:
2.80
Mathematische Gewinnerwartung:
0.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.62 USD (1)
Wachstum pro Monat :
36.97%
Algo-Trading:
13%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.16 USD
Maximaler:
9.71 USD (3.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.55% (9.79 USD)
Kapital:
2.35% (6.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDz 30
BTCUSDz 22
ETHUSDz 15
USTECz 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDz 16
BTCUSDz 5
ETHUSDz 46
USTECz 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDz 19K
BTCUSDz 63K
ETHUSDz 13K
USTECz 4.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.50 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.13 22:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 22:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
