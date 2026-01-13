シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / INVICTUS X New Version
Guilherme Jose Mattes

INVICTUS X New Version

Guilherme Jose Mattes
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 37%
Exness-MT5Real12
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
80
利益トレード:
66 (82.50%)
損失トレード:
14 (17.50%)
ベストトレード:
16.50 USD
最悪のトレード:
-6.62 USD
総利益:
115.36 USD (120 245 pips)
総損失:
-41.21 USD (20 561 pips)
最大連続の勝ち:
33 (70.71 USD)
最大連続利益:
70.71 USD (33)
シャープレシオ:
0.53
取引アクティビティ:
0.35%
最大入金額:
26.71%
最近のトレード:
20 分前
1週間当たりの取引:
80
平均保有時間:
30 秒
リカバリーファクター:
7.64
長いトレード:
69 (86.25%)
短いトレード:
11 (13.75%)
プロフィットファクター:
2.80
期待されたペイオフ:
0.93 USD
平均利益:
1.75 USD
平均損失:
-2.94 USD
最大連続の負け:
3 (-2.72 USD)
最大連続損失:
-6.62 USD (1)
月間成長:
36.97%
アルゴリズム取引:
13%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.16 USD
最大の:
9.71 USD (3.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.55% (9.79 USD)
エクイティによる:
2.35% (6.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDz 30
BTCUSDz 22
ETHUSDz 15
USTECz 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDz 16
BTCUSDz 5
ETHUSDz 46
USTECz 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDz 19K
BTCUSDz 63K
ETHUSDz 13K
USTECz 4.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.50 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +70.71 USD
最大連続損失: -2.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.13 22:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 22:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
