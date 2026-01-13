- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
80
利益トレード:
66 (82.50%)
損失トレード:
14 (17.50%)
ベストトレード:
16.50 USD
最悪のトレード:
-6.62 USD
総利益:
115.36 USD (120 245 pips)
総損失:
-41.21 USD (20 561 pips)
最大連続の勝ち:
33 (70.71 USD)
最大連続利益:
70.71 USD (33)
シャープレシオ:
0.53
取引アクティビティ:
0.35%
最大入金額:
26.71%
最近のトレード:
20 分前
1週間当たりの取引:
80
平均保有時間:
30 秒
リカバリーファクター:
7.64
長いトレード:
69 (86.25%)
短いトレード:
11 (13.75%)
プロフィットファクター:
2.80
期待されたペイオフ:
0.93 USD
平均利益:
1.75 USD
平均損失:
-2.94 USD
最大連続の負け:
3 (-2.72 USD)
最大連続損失:
-6.62 USD (1)
月間成長:
36.97%
アルゴリズム取引:
13%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.16 USD
最大の:
9.71 USD (3.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.55% (9.79 USD)
エクイティによる:
2.35% (6.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|30
|BTCUSDz
|22
|ETHUSDz
|15
|USTECz
|13
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDz
|16
|BTCUSDz
|5
|ETHUSDz
|46
|USTECz
|7
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDz
|19K
|BTCUSDz
|63K
|ETHUSDz
|13K
|USTECz
|4.8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.50 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +70.71 USD
最大連続損失: -2.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
37%
0
0
USD
USD
277
USD
USD
1
13%
80
82%
0%
2.79
0.93
USD
USD
4%
1:500