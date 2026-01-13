信号部分
信号 / MetaTrader 5 / INVICTUS X New Version
Guilherme Jose Mattes

INVICTUS X New Version

Guilherme Jose Mattes
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 37%
Exness-MT5Real12
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
78
盈利交易:
65 (83.33%)
亏损交易:
13 (16.67%)
最好交易:
16.50 USD
最差交易:
-6.62 USD
毛利:
115.05 USD (119 936 pips)
毛利亏损:
-40.63 USD (20 205 pips)
最大连续赢利:
33 (70.71 USD)
最大连续盈利:
70.71 USD (33)
夏普比率:
0.53
交易活动:
0.35%
最大入金加载:
26.71%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
78
平均持有时间:
30 秒
采收率:
7.66
长期交易:
67 (85.90%)
短期交易:
11 (14.10%)
利润因子:
2.83
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
1.77 USD
平均损失:
-3.13 USD
最大连续失误:
3 (-2.72 USD)
最大连续亏损:
-6.62 USD (1)
每月增长:
37.10%
算法交易:
14%
结余跌幅:
绝对:
3.16 USD
最大值:
9.71 USD (3.56%)
相对跌幅:
结余:
3.55% (9.79 USD)
净值:
2.35% (6.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDz 28
BTCUSDz 22
ETHUSDz 15
USTECz 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDz 16
BTCUSDz 5
ETHUSDz 46
USTECz 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDz 19K
BTCUSDz 63K
ETHUSDz 13K
USTECz 4.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.50 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +70.71 USD
最大连续亏损: -2.72 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.13 22:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 22:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

