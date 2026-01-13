- 成长
交易:
78
盈利交易:
65 (83.33%)
亏损交易:
13 (16.67%)
最好交易:
16.50 USD
最差交易:
-6.62 USD
毛利:
115.05 USD (119 936 pips)
毛利亏损:
-40.63 USD (20 205 pips)
最大连续赢利:
33 (70.71 USD)
最大连续盈利:
70.71 USD (33)
夏普比率:
0.53
交易活动:
0.35%
最大入金加载:
26.71%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
78
平均持有时间:
30 秒
采收率:
7.66
长期交易:
67 (85.90%)
短期交易:
11 (14.10%)
利润因子:
2.83
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
1.77 USD
平均损失:
-3.13 USD
最大连续失误:
3 (-2.72 USD)
最大连续亏损:
-6.62 USD (1)
每月增长:
37.10%
算法交易:
14%
结余跌幅:
绝对:
3.16 USD
最大值:
9.71 USD (3.56%)
相对跌幅:
结余:
3.55% (9.79 USD)
净值:
2.35% (6.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|28
|BTCUSDz
|22
|ETHUSDz
|15
|USTECz
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDz
|16
|BTCUSDz
|5
|ETHUSDz
|46
|USTECz
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDz
|19K
|BTCUSDz
|63K
|ETHUSDz
|13K
|USTECz
|4.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.50 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +70.71 USD
最大连续亏损: -2.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
