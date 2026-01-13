SegnaliSezioni
Guilherme Jose Mattes

INVICTUS X New Version

Guilherme Jose Mattes
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 37%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
65 (83.33%)
Loss Trade:
13 (16.67%)
Best Trade:
16.50 USD
Worst Trade:
-6.62 USD
Profitto lordo:
115.05 USD (119 936 pips)
Perdita lorda:
-40.63 USD (20 205 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (70.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.71 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
0.35%
Massimo carico di deposito:
26.71%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
30 secondi
Fattore di recupero:
7.66
Long Trade:
67 (85.90%)
Short Trade:
11 (14.10%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
1.77 USD
Perdita media:
-3.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.62 USD (1)
Crescita mensile:
37.10%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.16 USD
Massimale:
9.71 USD (3.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.55% (9.79 USD)
Per equità:
2.35% (6.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDz 28
BTCUSDz 22
ETHUSDz 15
USTECz 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDz 16
BTCUSDz 5
ETHUSDz 46
USTECz 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDz 19K
BTCUSDz 63K
ETHUSDz 13K
USTECz 4.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.50 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +70.71 USD
Massima perdita consecutiva: -2.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.13 22:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 22:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

