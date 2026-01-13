SinaisSeções
Guilherme Jose Mattes

INVICTUS X New Version

Guilherme Jose Mattes
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 37%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
65 (83.33%)
Negociações com perda:
13 (16.67%)
Melhor negociação:
16.50 USD
Pior negociação:
-6.62 USD
Lucro bruto:
115.05 USD (119 936 pips)
Perda bruta:
-40.63 USD (20 205 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (70.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.71 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
0.35%
Depósito máximo carregado:
26.71%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
78
Tempo médio de espera:
30 segundos
Fator de recuperação:
7.66
Negociações longas:
67 (85.90%)
Negociações curtas:
11 (14.10%)
Fator de lucro:
2.83
Valor esperado:
0.95 USD
Lucro médio:
1.77 USD
Perda média:
-3.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.62 USD (1)
Crescimento mensal:
37.10%
Algotrading:
14%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.16 USD
Máximo:
9.71 USD (3.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.55% (9.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.35% (6.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDz 28
BTCUSDz 22
ETHUSDz 15
USTECz 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDz 16
BTCUSDz 5
ETHUSDz 46
USTECz 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDz 19K
BTCUSDz 63K
ETHUSDz 13K
USTECz 4.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.50 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +70.71 USD
Máxima perda consecutiva: -2.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.13 22:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 22:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
