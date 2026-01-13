- Crescimento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
65 (83.33%)
Negociações com perda:
13 (16.67%)
Melhor negociação:
16.50 USD
Pior negociação:
-6.62 USD
Lucro bruto:
115.05 USD (119 936 pips)
Perda bruta:
-40.63 USD (20 205 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (70.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.71 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
0.35%
Depósito máximo carregado:
26.71%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
78
Tempo médio de espera:
30 segundos
Fator de recuperação:
7.66
Negociações longas:
67 (85.90%)
Negociações curtas:
11 (14.10%)
Fator de lucro:
2.83
Valor esperado:
0.95 USD
Lucro médio:
1.77 USD
Perda média:
-3.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.62 USD (1)
Crescimento mensal:
37.10%
Algotrading:
14%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.16 USD
Máximo:
9.71 USD (3.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.55% (9.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.35% (6.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|28
|BTCUSDz
|22
|ETHUSDz
|15
|USTECz
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDz
|16
|BTCUSDz
|5
|ETHUSDz
|46
|USTECz
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDz
|19K
|BTCUSDz
|63K
|ETHUSDz
|13K
|USTECz
|4.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
37%
0
0
USD
USD
277
USD
USD
1
14%
78
83%
0%
2.83
0.95
USD
USD
4%
1:500