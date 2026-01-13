SeñalesSecciones
Guilherme Jose Mattes

INVICTUS X New Version

Guilherme Jose Mattes
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
1 / 285 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 33%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
84
Transacciones Rentables:
69 (82.14%)
Transacciones Irrentables:
15 (17.86%)
Mejor transacción:
16.50 USD
Peor transacción:
-7.63 USD
Beneficio Bruto:
117.61 USD (130 414 pips)
Pérdidas Brutas:
-50.53 USD (35 830 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (70.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.71 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
0.35%
Carga máxima del depósito:
26.71%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
84
Tiempo medio de espera:
29 segundos
Factor de Recuperación:
6.91
Transacciones Largas:
73 (86.90%)
Transacciones Cortas:
11 (13.10%)
Factor de Beneficio:
2.33
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
1.70 USD
Pérdidas medias:
-3.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-2.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.63 USD (1)
Crecimiento al mes:
33.47%
Trading algorítmico:
14%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.16 USD
Máxima:
9.71 USD (3.56%)
Reducción relativa:
De balance:
3.55% (9.79 USD)
De fondos:
2.35% (6.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDz 30
BTCUSDz 25
ETHUSDz 16
USTECz 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDz 16
BTCUSDz -2
ETHUSDz 46
USTECz 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDz 19K
BTCUSDz 58K
ETHUSDz 13K
USTECz 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.50 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +70.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.13 22:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 22:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
