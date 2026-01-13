- 자본
- 축소
트레이드:
85
이익 거래:
70 (82.35%)
손실 거래:
15 (17.65%)
최고의 거래:
16.50 USD
최악의 거래:
-7.63 USD
총 수익:
118.10 USD (130 902 pips)
총 손실:
-51.03 USD (35 830 pips)
연속 최대 이익:
33 (70.71 USD)
연속 최대 이익:
70.71 USD (33)
샤프 비율:
0.46
거래 활동:
0.35%
최대 입금량:
26.71%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
85
평균 유지 시간:
29 초
회복 요인:
6.91
롱(주식매수):
74 (87.06%)
숏(주식차입매도):
11 (12.94%)
수익 요인:
2.31
기대수익:
0.79 USD
평균 이익:
1.69 USD
평균 손실:
-3.40 USD
연속 최대 손실:
3 (-2.72 USD)
연속 최대 손실:
-7.63 USD (1)
월별 성장률:
33.59%
Algo 트레이딩:
13%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.16 USD
최대한의:
9.71 USD (3.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.55% (9.79 USD)
자본금별:
2.35% (6.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|30
|BTCUSDz
|25
|ETHUSDz
|16
|USTECz
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDz
|16
|BTCUSDz
|-2
|ETHUSDz
|46
|USTECz
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDz
|19K
|BTCUSDz
|58K
|ETHUSDz
|13K
|USTECz
|5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.50 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +70.71 USD
연속 최대 손실: -2.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
34%
1
285
USD
USD
272
USD
USD
1
13%
85
82%
0%
2.31
0.79
USD
USD
4%
1:500