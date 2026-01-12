СигналыРазделы
Uriy Gereben

George Yair

Uriy Gereben
0 отзывов
0 / 0 USD
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
0
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.00 RUB
Худший трейд:
0.00 RUB
Общая прибыль:
0.00 RUB
Общий убыток:
0.00 RUB
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 RUB)
Макс. прибыль в серии:
0.00 RUB (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.00 RUB
Средняя прибыль:
0.00 RUB
Средний убыток:
0.00 RUB
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 RUB)
Макс. убыток в серии:
0.00 RUB (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
0.00 RUB (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 RUB)
По эквити:
0.00% (0.00 RUB)

Распределение

  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 RUB
Худший трейд: -0 RUB
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.00 RUB
Макс. убыток в серии: -0.00 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Всем доброго времени суток! 
Рад поделится своей торговой системой, которую разрабатывал и тестировал очень долгое время. 
Данная торговая система полностью ручная и основана на нахождении разворотных точек рынка. Среднее время удержания позиций, как правило, составляет несколько дней. Так же, как правило, я не ставлю Стоп-Лосс, а выставляю обратные ордера и локирую позицию. Локирование происходит на расстоянии 120-150 пунктов по 4-м знакам. Но возможны и передвижения лока. Всё зависит от условий рынка. Поэтому, будьте внимательны и рациональны в выборе количества ордеров.

Соблюдайте разумный Мани Менеджмент. 


Очень надеюсь, что моя система принесёт вам удовлетворение и финансовое благополучие.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Good day to all! 

I am glad to share my trading system, which I have been developing and testing for a very long time. 

This trading system is completely manual and is based on finding market turning points. The average time to hold positions is usually several days. Also, as a rule, I do not place a Stop Loss, but place reverse orders and lock a position. Locking takes place at a distance of 120-150 points (the first 4 digits). But lock's movements are also possible. It all depends on the market conditions. Therefore, be careful and rational in choosing the number of orders. Follow reasonable Money Management. 

I really hope that my system will bring you satisfaction and financial well-being.

2026.01.12 17:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 17:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 17:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
