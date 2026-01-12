SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / George Yair
Uriy Gereben

George Yair

Uriy Gereben
0 avis
0 / 0 USD
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 RUB
Pire transaction:
0.00 RUB
Bénéfice brut:
0.00 RUB
Perte brute:
0.00 RUB
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 RUB (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 RUB
Bénéfice moyen:
0.00 RUB
Perte moyenne:
0.00 RUB
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 RUB)
Perte consécutive maximale:
0.00 RUB (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 RUB
Maximal:
0.00 RUB (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 RUB)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 RUB)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 RUB
Pire transaction: -0 RUB
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 RUB
Perte consécutive maximale: -0.00 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Всем доброго времени суток! 
Рад поделится своей торговой системой, которую разрабатывал и тестировал очень долгое время. 
Данная торговая система полностью ручная и основана на нахождении разворотных точек рынка. Среднее время удержания позиций, как правило, составляет несколько дней. Так же, как правило, я не ставлю Стоп-Лосс, а выставляю обратные ордера и локирую позицию. Локирование происходит на расстоянии 120-150 пунктов по 4-м знакам. Но возможны и передвижения лока. Всё зависит от условий рынка. Поэтому, будьте внимательны и рациональны в выборе количества ордеров.

Соблюдайте разумный Мани Менеджмент. 


Очень надеюсь, что моя система принесёт вам удовлетворение и финансовое благополучие.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Good day to all! 

I am glad to share my trading system, which I have been developing and testing for a very long time. 

This trading system is completely manual and is based on finding market turning points. The average time to hold positions is usually several days. Also, as a rule, I do not place a Stop Loss, but place reverse orders and lock a position. Locking takes place at a distance of 120-150 points (the first 4 digits). But lock's movements are also possible. It all depends on the market conditions. Therefore, be careful and rational in choosing the number of orders. Follow reasonable Money Management. 

I really hope that my system will bring you satisfaction and financial well-being.

Aucun avis
2026.01.12 17:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 17:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 17:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire