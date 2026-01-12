シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / George Yair
Uriy Gereben

George Yair

Uriy Gereben
レビュー0件
0 / 0 USD
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
0
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.00 RUB
最悪のトレード:
0.00 RUB
総利益:
0.00 RUB
総損失:
0.00 RUB
最大連続の勝ち:
0 (0.00 RUB)
最大連続利益:
0.00 RUB (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.00 RUB
平均利益:
0.00 RUB
平均損失:
0.00 RUB
最大連続の負け:
0 (0.00 RUB)
最大連続損失:
0.00 RUB (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
0.00 RUB (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 RUB)
エクイティによる:
0.00% (0.00 RUB)

配布

データがありません

  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 RUB
最悪のトレード: -0 RUB
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.00 RUB
最大連続損失: -0.00 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Всем доброго времени суток! 
Рад поделится своей торговой системой, которую разрабатывал и тестировал очень долгое время. 
Данная торговая система полностью ручная и основана на нахождении разворотных точек рынка. Среднее время удержания позиций, как правило, составляет несколько дней. Так же, как правило, я не ставлю Стоп-Лосс, а выставляю обратные ордера и локирую позицию. Локирование происходит на расстоянии 120-150 пунктов по 4-м знакам. Но возможны и передвижения лока. Всё зависит от условий рынка. Поэтому, будьте внимательны и рациональны в выборе количества ордеров.

Соблюдайте разумный Мани Менеджмент. 


Очень надеюсь, что моя система принесёт вам удовлетворение и финансовое благополучие.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Good day to all! 

I am glad to share my trading system, which I have been developing and testing for a very long time. 

This trading system is completely manual and is based on finding market turning points. The average time to hold positions is usually several days. Also, as a rule, I do not place a Stop Loss, but place reverse orders and lock a position. Locking takes place at a distance of 120-150 points (the first 4 digits). But lock's movements are also possible. It all depends on the market conditions. Therefore, be careful and rational in choosing the number of orders. Follow reasonable Money Management. 

I really hope that my system will bring you satisfaction and financial well-being.

レビューなし
2026.01.12 17:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 17:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 17:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録