  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 RUB
Worst Trade:
0.00 RUB
Profitto lordo:
0.00 RUB
Perdita lorda:
0.00 RUB
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 RUB (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 RUB
Profitto medio:
0.00 RUB
Perdita media:
0.00 RUB
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 RUB)
Massima perdita consecutiva:
0.00 RUB (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
0.00 RUB (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 RUB
Worst Trade: -0 RUB
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 RUB
Massima perdita consecutiva: -0.00 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Всем доброго времени суток! 
Рад поделится своей торговой системой, которую разрабатывал и тестировал очень долгое время. 
Данная торговая система полностью ручная и основана на нахождении разворотных точек рынка. Среднее время удержания позиций, как правило, составляет несколько дней. Так же, как правило, я не ставлю Стоп-Лосс, а выставляю обратные ордера и локирую позицию. Локирование происходит на расстоянии 120-150 пунктов по 4-м знакам. Но возможны и передвижения лока. Всё зависит от условий рынка. Поэтому, будьте внимательны и рациональны в выборе количества ордеров.

Соблюдайте разумный Мани Менеджмент. 


Очень надеюсь, что моя система принесёт вам удовлетворение и финансовое благополучие.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Good day to all! 

I am glad to share my trading system, which I have been developing and testing for a very long time. 

This trading system is completely manual and is based on finding market turning points. The average time to hold positions is usually several days. Also, as a rule, I do not place a Stop Loss, but place reverse orders and lock a position. Locking takes place at a distance of 120-150 points (the first 4 digits). But lock's movements are also possible. It all depends on the market conditions. Therefore, be careful and rational in choosing the number of orders. Follow reasonable Money Management. 

I really hope that my system will bring you satisfaction and financial well-being.

2026.01.12 17:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 17:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 17:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
