Uriy Gereben

George Yair

Uriy Gereben
Всем доброго времени суток! 
Рад поделится своей торговой системой, которую разрабатывал и тестировал очень долгое время. 
Данная торговая система полностью ручная и основана на нахождении разворотных точек рынка. Среднее время удержания позиций, как правило, составляет несколько дней. Так же, как правило, я не ставлю Стоп-Лосс, а выставляю обратные ордера и локирую позицию. Локирование происходит на расстоянии 120-150 пунктов по 4-м знакам. Но возможны и передвижения лока. Всё зависит от условий рынка. Поэтому, будьте внимательны и рациональны в выборе количества ордеров.

Соблюдайте разумный Мани Менеджмент. 


Очень надеюсь, что моя система принесёт вам удовлетворение и финансовое благополучие.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Good day to all! 

I am glad to share my trading system, which I have been developing and testing for a very long time. 

This trading system is completely manual and is based on finding market turning points. The average time to hold positions is usually several days. Also, as a rule, I do not place a Stop Loss, but place reverse orders and lock a position. Locking takes place at a distance of 120-150 points (the first 4 digits). But lock's movements are also possible. It all depends on the market conditions. Therefore, be careful and rational in choosing the number of orders. Follow reasonable Money Management. 

I really hope that my system will bring you satisfaction and financial well-being.

