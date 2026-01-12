- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
0
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.00 PLN
Худший трейд:
0.00 PLN
Общая прибыль:
0.00 PLN
Общий убыток:
0.00 PLN
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 PLN)
Макс. прибыль в серии:
0.00 PLN (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.25%
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.00 PLN
Средняя прибыль:
0.00 PLN
Средний убыток:
0.00 PLN
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 PLN)
Макс. убыток в серии:
0.00 PLN (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 PLN
Максимальная:
0.00 PLN (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 PLN)
По эквити:
0.04% (4.07 PLN)
Распределение
Нет данных
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDATMS-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA. This signal is optimized for low drawdown - you can use multipliers if you want to get higher profits with higher risk.
