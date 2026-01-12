SinaisSeções
The Moon Ladder
The Moon Ladder

Pawel Parys
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 1%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
23 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
8.21 PLN
Pior negociação:
0.00 PLN
Lucro bruto:
88.90 PLN (1 981 pips)
Perda bruta:
0.00 PLN
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (88.90 PLN)
Máximo lucro consecutivo:
88.90 PLN (23)
Índice de Sharpe:
2.42
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
22.10%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
23 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
3.87 PLN
Lucro médio:
3.87 PLN
Perda média:
0.00 PLN
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 PLN)
Máxima perda consecutiva:
0.00 PLN (0)
Crescimento mensal:
0.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 PLN
Máximo:
0.00 PLN (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 PLN)
Pelo Capital Líquido:
0.70% (70.53 PLN)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDJPY.pro 10
NZDJPY.pro 8
AUDCAD.pro 3
CADJPY.pro 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDJPY.pro 11
NZDJPY.pro 8
AUDCAD.pro 5
CADJPY.pro 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDJPY.pro 872
NZDJPY.pro 700
AUDCAD.pro 234
CADJPY.pro 175
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.21 PLN
Pior negociação: -0 PLN
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +88.90 PLN
Máxima perda consecutiva: -0.00 PLN

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDATMS-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA. This signal is optimized for low drawdown - you can use multipliers if you want to get higher profits with higher risk.
Sem comentários
