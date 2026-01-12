- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
23 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
8.21 PLN
最差交易:
0.00 PLN
毛利:
88.90 PLN (1 981 pips)
毛利亏损:
0.00 PLN
最大连续赢利:
23 (88.90 PLN)
最大连续盈利:
88.90 PLN (23)
夏普比率:
2.42
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
22.10%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
23 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
3.87 PLN
平均利润:
3.87 PLN
平均损失:
0.00 PLN
最大连续失误:
0 (0.00 PLN)
最大连续亏损:
0.00 PLN (0)
每月增长:
0.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 PLN
最大值:
0.00 PLN (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 PLN)
净值:
0.70% (70.53 PLN)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPY.pro
|10
|NZDJPY.pro
|8
|AUDCAD.pro
|3
|CADJPY.pro
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPY.pro
|11
|NZDJPY.pro
|8
|AUDCAD.pro
|5
|CADJPY.pro
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPY.pro
|872
|NZDJPY.pro
|700
|AUDCAD.pro
|234
|CADJPY.pro
|175
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.21 PLN
最差交易: -0 PLN
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +88.90 PLN
最大连续亏损: -0.00 PLN
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDATMS-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA. This signal is optimized for low drawdown - you can use multipliers if you want to get higher profits with higher risk.
没有评论
