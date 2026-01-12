信号部分
Pawel Parys

The Moon Ladder

Pawel Parys
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
OANDATMS-MT5
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
23
盈利交易:
23 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
8.21 PLN
最差交易:
0.00 PLN
毛利:
88.90 PLN (1 981 pips)
毛利亏损:
0.00 PLN
最大连续赢利:
23 (88.90 PLN)
最大连续盈利:
88.90 PLN (23)
夏普比率:
2.42
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
22.10%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
23 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
3.87 PLN
平均利润:
3.87 PLN
平均损失:
0.00 PLN
最大连续失误:
0 (0.00 PLN)
最大连续亏损:
0.00 PLN (0)
每月增长:
0.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 PLN
最大值:
0.00 PLN (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 PLN)
净值:
0.70% (70.53 PLN)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDJPY.pro 10
NZDJPY.pro 8
AUDCAD.pro 3
CADJPY.pro 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDJPY.pro 11
NZDJPY.pro 8
AUDCAD.pro 5
CADJPY.pro 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDJPY.pro 872
NZDJPY.pro 700
AUDCAD.pro 234
CADJPY.pro 175
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.21 PLN
最差交易: -0 PLN
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +88.90 PLN
最大连续亏损: -0.00 PLN

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDATMS-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA. This signal is optimized for low drawdown - you can use multipliers if you want to get higher profits with higher risk.
没有评论
