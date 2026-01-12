- Wachstum
Trades insgesamt:
0
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.00 PLN
Schlechtester Trade:
0.00 PLN
Bruttoprofit:
0.00 PLN
Bruttoverlust:
0.00 PLN
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 PLN)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 PLN (0)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.25%
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.00 PLN
Durchschnittlicher Profit:
0.00 PLN
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 PLN
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 PLN)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 PLN (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 PLN
Maximaler:
0.00 PLN (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 PLN)
Kapital:
0.04% (4.07 PLN)
Verteilung
Keine Angabe
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.00 PLN
Schlechtester Trade: -0 PLN
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 PLN
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 PLN
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDATMS-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA. This signal is optimized for low drawdown - you can use multipliers if you want to get higher profits with higher risk.
Keine Bewertungen
