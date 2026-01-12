SeñalesSecciones
Pawel Parys

The Moon Ladder

Pawel Parys
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 1%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
22
Transacciones Rentables:
22 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
8.21 PLN
Peor transacción:
0.00 PLN
Beneficio Bruto:
86.92 PLN (1 894 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 PLN
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (86.92 PLN)
Beneficio máximo consecutivo:
86.92 PLN (22)
Ratio de Sharpe:
2.50
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
22.10%
Último trade:
25 minutos
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
22 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
3.95 PLN
Beneficio medio:
3.95 PLN
Pérdidas medias:
0.00 PLN
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 PLN)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 PLN (0)
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 PLN
Máxima:
0.00 PLN (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 PLN)
De fondos:
0.61% (60.70 PLN)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDJPY.pro 10
NZDJPY.pro 7
AUDCAD.pro 3
CADJPY.pro 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDJPY.pro 11
NZDJPY.pro 8
AUDCAD.pro 5
CADJPY.pro 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDJPY.pro 872
NZDJPY.pro 613
AUDCAD.pro 234
CADJPY.pro 175
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.21 PLN
Peor transacción: -0 PLN
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +86.92 PLN
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 PLN

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDATMS-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA. This signal is optimized for low drawdown - you can use multipliers if you want to get higher profits with higher risk.
No hay comentarios
2026.01.13 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 06:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 05:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 04:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 11:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 08:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 08:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
