- 자본
- 축소
트레이드:
23
이익 거래:
23 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
8.21 PLN
최악의 거래:
0.00 PLN
총 수익:
88.90 PLN (1 981 pips)
총 손실:
0.00 PLN
연속 최대 이익:
23 (88.90 PLN)
연속 최대 이익:
88.90 PLN (23)
샤프 비율:
2.42
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
22.10%
최근 거래:
13 분 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
23 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
3.87 PLN
평균 이익:
3.87 PLN
평균 손실:
0.00 PLN
연속 최대 손실:
0 (0.00 PLN)
연속 최대 손실:
0.00 PLN (0)
월별 성장률:
0.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 PLN
최대한의:
0.00 PLN (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 PLN)
자본금별:
0.61% (60.70 PLN)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDJPY.pro
|10
|NZDJPY.pro
|8
|AUDCAD.pro
|3
|CADJPY.pro
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDJPY.pro
|11
|NZDJPY.pro
|8
|AUDCAD.pro
|5
|CADJPY.pro
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDJPY.pro
|872
|NZDJPY.pro
|700
|AUDCAD.pro
|234
|CADJPY.pro
|175
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.21 PLN
최악의 거래: -0 PLN
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +88.90 PLN
연속 최대 손실: -0.00 PLN
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDATMS-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA. This signal is optimized for low drawdown - you can use multipliers if you want to get higher profits with higher risk.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
10K
PLN
PLN
1
100%
23
100%
100%
n/a
3.87
PLN
PLN
1%
1:100