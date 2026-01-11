СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Neotrend atlas
Stephen Barasa

Neotrend atlas

Stephen Barasa
0 отзывов
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
0
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

NeoTrend Atlas – Smart Trend-Following EA

NeoTrend Atlas is a professional BUY-only trend-following Expert Advisor designed to capture strong market momentum using Moving Average crossover logic combined with an ATR-based smart trailing take profit.

Built for traders who prefer clarity, discipline, and controlled risk, NeoTrend Atlas focuses on high-probability buy setups while protecting daily equity with built-in profit and loss limits.

🔹 Key Features

✔️ BUY-only strategy (ideal for bullish & trending markets)
✔️ Fast & Slow Moving Average crossover entries
✔️ ATR-based dynamic trailing Take Profit
✔️ Built-in daily profit target & daily loss limit
✔️ Trade cooldown to avoid over-trading
✔️ One trade direction, clean logic, no martingale
✔️ Fully automated – no manual intervention required

🔹 Risk Management

  • Fixed lot size (simple & transparent)

  • Daily trading stop after reaching:

    • Profit target OR

    • Loss limit

  • Automatic reset at the start of a new trading day

🔹 Recommended Settings

  • Timeframe: daily

  • Markets: XAUUSD, BTCUSD, major Forex pairs

  • Account Type: ECN / Standard

  • Minimum Deposit: $500+ (depends on lot size)

🔹 Who Is This EA For?

✔️ Traders who prefer trend-following systems, patient and long term focused not get rich overnight traders.
✔️ Users avoiding risky strategies like martingale or grid
✔️ Traders looking for simple, robust, and disciplined automation,trades on the daily tf, so less trades in a month but high winrate.

2026.01.11 11:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 11:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 11:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 11:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 11:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
