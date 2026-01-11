- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
NeoTrend Atlas – Smart Trend-Following EA
NeoTrend Atlas is a professional BUY-only trend-following Expert Advisor designed to capture strong market momentum using Moving Average crossover logic combined with an ATR-based smart trailing take profit.
Built for traders who prefer clarity, discipline, and controlled risk, NeoTrend Atlas focuses on high-probability buy setups while protecting daily equity with built-in profit and loss limits.
🔹 Key Features
✔️ BUY-only strategy (ideal for bullish & trending markets)
✔️ Fast & Slow Moving Average crossover entries
✔️ ATR-based dynamic trailing Take Profit
✔️ Built-in daily profit target & daily loss limit
✔️ Trade cooldown to avoid over-trading
✔️ One trade direction, clean logic, no martingale
✔️ Fully automated – no manual intervention required
🔹 Risk Management
-
Fixed lot size (simple & transparent)
-
Daily trading stop after reaching:
-
Profit target OR
-
Loss limit
-
-
Automatic reset at the start of a new trading day
🔹 Recommended Settings
-
Timeframe: daily
-
Markets: XAUUSD, BTCUSD, major Forex pairs
-
Account Type: ECN / Standard
-
Minimum Deposit: $500+ (depends on lot size)
🔹 Who Is This EA For?
✔️ Traders who prefer trend-following systems, patient and long term focused not get rich overnight traders.
✔️ Users avoiding risky strategies like martingale or grid
✔️ Traders looking for simple, robust, and disciplined automation,trades on the daily tf, so less trades in a month but high winrate.