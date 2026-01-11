SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Neotrend atlas
Stephen Barasa

Neotrend atlas

Stephen Barasa
0 avis
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

NeoTrend Atlas – Smart Trend-Following EA

NeoTrend Atlas is a professional BUY-only trend-following Expert Advisor designed to capture strong market momentum using Moving Average crossover logic combined with an ATR-based smart trailing take profit.

Built for traders who prefer clarity, discipline, and controlled risk, NeoTrend Atlas focuses on high-probability buy setups while protecting daily equity with built-in profit and loss limits.

🔹 Key Features

✔️ BUY-only strategy (ideal for bullish & trending markets)
✔️ Fast & Slow Moving Average crossover entries
✔️ ATR-based dynamic trailing Take Profit
✔️ Built-in daily profit target & daily loss limit
✔️ Trade cooldown to avoid over-trading
✔️ One trade direction, clean logic, no martingale
✔️ Fully automated – no manual intervention required

🔹 Risk Management

  • Fixed lot size (simple & transparent)

  • Daily trading stop after reaching:

    • Profit target OR

    • Loss limit

  • Automatic reset at the start of a new trading day

🔹 Recommended Settings

  • Timeframe: daily

  • Markets: XAUUSD, BTCUSD, major Forex pairs

  • Account Type: ECN / Standard

  • Minimum Deposit: $500+ (depends on lot size)

🔹 Who Is This EA For?

✔️ Traders who prefer trend-following systems, patient and long term focused not get rich overnight traders.
✔️ Users avoiding risky strategies like martingale or grid
✔️ Traders looking for simple, robust, and disciplined automation,trades on the daily tf, so less trades in a month but high winrate.

Aucun avis
2026.01.11 11:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 11:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 11:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 11:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 11:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire