Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
5 (62.50%)
Убыточных трейдов:
3 (37.50%)
Лучший трейд:
5.65 USD
Худший трейд:
-2.25 USD
Общая прибыль:
11.94 USD (1 235 pips)
Общий убыток:
-6.16 USD (514 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (8.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.75 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
1.36
Длинных трейдов:
1 (12.50%)
Коротких трейдов:
7 (87.50%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
2.39 USD
Средний убыток:
-2.05 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.99 USD (2)
Прирост в месяц:
8.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.18 USD
Максимальная:
4.26 USD (6.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|721
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Нет отзывов