- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
5.65 USD
最差交易:
-2.25 USD
毛利:
11.94 USD (1 235 pips)
毛利亏损:
-6.16 USD (514 pips)
最大连续赢利:
2 (8.75 USD)
最大连续盈利:
8.75 USD (2)
夏普比率:
0.32
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
1.36
长期交易:
1 (12.50%)
短期交易:
7 (87.50%)
利润因子:
1.94
预期回报:
0.72 USD
平均利润:
2.39 USD
平均损失:
-2.05 USD
最大连续失误:
2 (-3.99 USD)
最大连续亏损:
-3.99 USD (2)
每月增长:
8.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.18 USD
最大值:
4.26 USD (6.14%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|721
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.65 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +8.75 USD
最大连续亏损: -3.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
