- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
5.65 USD
Pior negociação:
-2.25 USD
Lucro bruto:
11.94 USD (1 235 pips)
Perda bruta:
-6.16 USD (514 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (8.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.75 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
1.36
Negociações longas:
1 (12.50%)
Negociações curtas:
7 (87.50%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
0.72 USD
Lucro médio:
2.39 USD
Perda média:
-2.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.99 USD (2)
Crescimento mensal:
8.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.18 USD
Máximo:
4.26 USD (6.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|721
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.65 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +8.75 USD
Máxima perda consecutiva: -3.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Sem comentários