Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
5 (62.50%)
Verlusttrades:
3 (37.50%)
Bester Trade:
5.65 USD
Schlechtester Trade:
-2.25 USD
Bruttoprofit:
11.94 USD (1 235 pips)
Bruttoverlust:
-6.16 USD (514 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (8.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.75 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
1.36
Long-Positionen:
1 (12.50%)
Short-Positionen:
7 (87.50%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
0.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-3.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.99 USD (2)
Wachstum pro Monat :
8.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.18 USD
Maximaler:
4.26 USD (6.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|721
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Bester Trade: +5.65 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.99 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Keine Bewertungen