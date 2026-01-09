- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
5.65 USD
Worst Trade:
-2.25 USD
Profitto lordo:
11.94 USD (1 235 pips)
Perdita lorda:
-6.16 USD (514 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (8.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.75 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
2.39 USD
Perdita media:
-2.05 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.99 USD (2)
Crescita mensile:
8.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.18 USD
Massimale:
4.26 USD (6.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|721
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.65 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.75 USD
Massima perdita consecutiva: -3.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
