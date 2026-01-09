- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
5.65 USD
最悪のトレード:
-2.25 USD
総利益:
11.94 USD (1 235 pips)
総損失:
-6.16 USD (514 pips)
最大連続の勝ち:
2 (8.75 USD)
最大連続利益:
8.75 USD (2)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
1 (12.50%)
短いトレード:
7 (87.50%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
0.72 USD
平均利益:
2.39 USD
平均損失:
-2.05 USD
最大連続の負け:
2 (-3.99 USD)
最大連続損失:
-3.99 USD (2)
月間成長:
8.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.18 USD
最大の:
4.26 USD (6.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|721
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.65 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +8.75 USD
最大連続損失: -3.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
