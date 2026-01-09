- 자본
8
이익 거래:
5 (62.50%)
손실 거래:
3 (37.50%)
최고의 거래:
5.65 USD
최악의 거래:
-2.25 USD
총 수익:
11.94 USD (1 235 pips)
총 손실:
-6.16 USD (514 pips)
연속 최대 이익:
2 (8.75 USD)
연속 최대 이익:
8.75 USD (2)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
4 분
회복 요인:
1.36
롱(주식매수):
1 (12.50%)
숏(주식차입매도):
7 (87.50%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
0.72 USD
평균 이익:
2.39 USD
평균 손실:
-2.05 USD
연속 최대 손실:
2 (-3.99 USD)
연속 최대 손실:
-3.99 USD (2)
월별 성장률:
8.46%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.18 USD
최대한의:
4.26 USD (6.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|721
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
최고의 거래: +5.65 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +8.75 USD
연속 최대 손실: -3.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
