Сигналы / MetaTrader 5 / GoldZILLA 2
Christophe Pa Trouillas

GoldZILLA 2

Christophe Pa Trouillas
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
1 (33.33%)
Убыточных трейдов:
2 (66.67%)
Лучший трейд:
4.57 USD
Худший трейд:
-44.78 USD
Общая прибыль:
4.57 USD (460 pips)
Общий убыток:
-60.42 USD (6 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (4.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.57 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.90
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.83%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
1 (33.33%)
Коротких трейдов:
2 (66.67%)
Профит фактор:
0.08
Мат. ожидание:
-18.62 USD
Средняя прибыль:
4.57 USD
Средний убыток:
-30.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-60.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.26 USD (2)
Прирост в месяц:
-5.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.38 USD
Максимальная:
60.38 USD (6.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.67% (6.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -56
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -5.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.57 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4.57 USD
Макс. убыток в серии: -60.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.65 × 29510
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
еще 94...
GoldZILLA 2 is back
Нет отзывов
2026.01.09 10:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.