Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
1 (33.33%)
Убыточных трейдов:
2 (66.67%)
Лучший трейд:
4.57 USD
Худший трейд:
-44.78 USD
Общая прибыль:
4.57 USD (460 pips)
Общий убыток:
-60.42 USD (6 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (4.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.57 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.90
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.83%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
1 (33.33%)
Коротких трейдов:
2 (66.67%)
Профит фактор:
0.08
Мат. ожидание:
-18.62 USD
Средняя прибыль:
4.57 USD
Средний убыток:
-30.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-60.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.26 USD (2)
Прирост в месяц:
-5.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.38 USD
Максимальная:
60.38 USD (6.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.67% (6.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-56
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.65 × 29510
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
еще 94...
