Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
4.57 USD
Worst Trade:
-44.78 USD
Profitto lordo:
4.57 USD (460 pips)
Perdita lorda:
-60.42 USD (6 017 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (4.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.57 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.90
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.86%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.08
Profitto previsto:
-18.62 USD
Profitto medio:
4.57 USD
Perdita media:
-30.21 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-60.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.26 USD (2)
Crescita mensile:
-5.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.38 USD
Massimale:
60.38 USD (6.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.12% (10.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-56
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.57 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.57 USD
Massima perdita consecutiva: -60.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.65 × 29510
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
GoldZILLA 2 is back
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
932
USD
USD
1
100%
3
33%
100%
0.07
-18.62
USD
USD
1%
1:100