SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldZILLA 2
Christophe Pa Trouillas

GoldZILLA 2

Christophe Pa Trouillas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
4.57 USD
Worst Trade:
-44.78 USD
Profitto lordo:
4.57 USD (460 pips)
Perdita lorda:
-60.42 USD (6 017 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (4.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.57 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.90
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.86%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.08
Profitto previsto:
-18.62 USD
Profitto medio:
4.57 USD
Perdita media:
-30.21 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-60.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.26 USD (2)
Crescita mensile:
-5.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.38 USD
Massimale:
60.38 USD (6.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.12% (10.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -56
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.57 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.57 USD
Massima perdita consecutiva: -60.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.65 × 29510
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
GoldZILLA 2 is back
Non ci sono recensioni
2026.01.09 10:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldZILLA 2
30USD al mese
0%
0
0
USD
932
USD
1
100%
3
33%
100%
0.07
-18.62
USD
1%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.