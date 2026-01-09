- Wachstum
Trades insgesamt:
3
Gewinntrades:
1 (33.33%)
Verlusttrades:
2 (66.67%)
Bester Trade:
4.57 USD
Schlechtester Trade:
-44.78 USD
Bruttoprofit:
4.57 USD (460 pips)
Bruttoverlust:
-60.42 USD (6 017 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (4.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.57 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.90
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.84%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.92
Long-Positionen:
1 (33.33%)
Short-Positionen:
2 (66.67%)
Profit-Faktor:
0.08
Mathematische Gewinnerwartung:
-18.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-60.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.26 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-5.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
60.38 USD
Maximaler:
60.38 USD (6.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.84% (7.79 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-56
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Bester Trade: +4.57 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -60.26 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.65 × 29510
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
GoldZILLA 2 is back
