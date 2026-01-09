- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
6 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (25.00%)
Mejor transacción:
21.57 USD
Peor transacción:
-44.78 USD
Beneficio Bruto:
68.91 USD (6 540 pips)
Pérdidas Brutas:
-60.68 USD (6 017 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (68.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.91 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
89.78%
Carga máxima del depósito:
11.62%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.14
Transacciones Largas:
5 (62.50%)
Transacciones Cortas:
3 (37.50%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
1.03 USD
Beneficio medio:
11.49 USD
Pérdidas medias:
-30.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-60.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60.26 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
60.38 USD
Máxima:
60.38 USD (6.11%)
Reducción relativa:
De balance:
6.11% (60.34 USD)
De fondos:
21.82% (217.26 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|523
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29522
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
GoldZILLA 2 is back
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
8
75%
90%
1.13
1.03
USD
USD
22%
1:100