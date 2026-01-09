SinaisSeções
Christophe Pa Trouillas

GoldZILLA 2

Christophe Pa Trouillas
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
1 (33.33%)
Negociações com perda:
2 (66.67%)
Melhor negociação:
4.57 USD
Pior negociação:
-44.78 USD
Lucro bruto:
4.57 USD (460 pips)
Perda bruta:
-60.42 USD (6 017 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (4.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.57 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.90
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.83%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.92
Negociações longas:
1 (33.33%)
Negociações curtas:
2 (66.67%)
Fator de lucro:
0.08
Valor esperado:
-18.62 USD
Lucro médio:
4.57 USD
Perda média:
-30.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-60.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.26 USD (2)
Crescimento mensal:
-5.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
60.38 USD
Máximo:
60.38 USD (6.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.67% (6.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -56
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -5.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.57 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4.57 USD
Máxima perda consecutiva: -60.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.65 × 29510
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 mais ...
GoldZILLA 2 is back
Sem comentários
2026.01.09 10:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GoldZILLA 2
30 USD por mês
0%
0
0
USD
932
USD
1
100%
3
33%
100%
0.07
-18.62
USD
1%
1:100
Copiar

