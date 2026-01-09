- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
1 (33.33%)
亏损交易:
2 (66.67%)
最好交易:
4.57 USD
最差交易:
-44.78 USD
毛利:
4.57 USD (460 pips)
毛利亏损:
-60.42 USD (6 017 pips)
最大连续赢利:
1 (4.57 USD)
最大连续盈利:
4.57 USD (1)
夏普比率:
-0.90
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.83%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.92
长期交易:
1 (33.33%)
短期交易:
2 (66.67%)
利润因子:
0.08
预期回报:
-18.62 USD
平均利润:
4.57 USD
平均损失:
-30.21 USD
最大连续失误:
2 (-60.26 USD)
最大连续亏损:
-60.26 USD (2)
每月增长:
-5.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
60.38 USD
最大值:
60.38 USD (6.11%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.67% (6.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-56
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.57 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4.57 USD
最大连续亏损: -60.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.65 × 29510
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
GoldZILLA 2 is back
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
932
USD
USD
1
100%
3
33%
100%
0.07
-18.62
USD
USD
1%
1:100