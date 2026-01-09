信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GoldZILLA 2
Christophe Pa Trouillas

GoldZILLA 2

Christophe Pa Trouillas
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3
盈利交易:
1 (33.33%)
亏损交易:
2 (66.67%)
最好交易:
4.57 USD
最差交易:
-44.78 USD
毛利:
4.57 USD (460 pips)
毛利亏损:
-60.42 USD (6 017 pips)
最大连续赢利:
1 (4.57 USD)
最大连续盈利:
4.57 USD (1)
夏普比率:
-0.90
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.83%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.92
长期交易:
1 (33.33%)
短期交易:
2 (66.67%)
利润因子:
0.08
预期回报:
-18.62 USD
平均利润:
4.57 USD
平均损失:
-30.21 USD
最大连续失误:
2 (-60.26 USD)
最大连续亏损:
-60.26 USD (2)
每月增长:
-5.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
60.38 USD
最大值:
60.38 USD (6.11%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.67% (6.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -56
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -5.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.57 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4.57 USD
最大连续亏损: -60.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.65 × 29510
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 更多...
GoldZILLA 2 is back
没有评论
2026.01.09 10:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
