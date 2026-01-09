- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
1 (33.33%)
損失トレード:
2 (66.67%)
ベストトレード:
4.57 USD
最悪のトレード:
-44.78 USD
総利益:
4.57 USD (460 pips)
総損失:
-60.42 USD (6 017 pips)
最大連続の勝ち:
1 (4.57 USD)
最大連続利益:
4.57 USD (1)
シャープレシオ:
-0.90
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.83%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.92
長いトレード:
1 (33.33%)
短いトレード:
2 (66.67%)
プロフィットファクター:
0.08
期待されたペイオフ:
-18.62 USD
平均利益:
4.57 USD
平均損失:
-30.21 USD
最大連続の負け:
2 (-60.26 USD)
最大連続損失:
-60.26 USD (2)
月間成長:
-5.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
60.38 USD
最大の:
60.38 USD (6.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.67% (6.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-56
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.57 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4.57 USD
最大連続損失: -60.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.65 × 29510
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
94 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
GoldZILLA 2 is back
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
932
USD
USD
1
100%
3
33%
100%
0.07
-18.62
USD
USD
1%
1:100