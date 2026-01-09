シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GoldZILLA 2
Christophe Pa Trouillas

GoldZILLA 2

Christophe Pa Trouillas
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
1 (33.33%)
損失トレード:
2 (66.67%)
ベストトレード:
4.57 USD
最悪のトレード:
-44.78 USD
総利益:
4.57 USD (460 pips)
総損失:
-60.42 USD (6 017 pips)
最大連続の勝ち:
1 (4.57 USD)
最大連続利益:
4.57 USD (1)
シャープレシオ:
-0.90
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.83%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.92
長いトレード:
1 (33.33%)
短いトレード:
2 (66.67%)
プロフィットファクター:
0.08
期待されたペイオフ:
-18.62 USD
平均利益:
4.57 USD
平均損失:
-30.21 USD
最大連続の負け:
2 (-60.26 USD)
最大連続損失:
-60.26 USD (2)
月間成長:
-5.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
60.38 USD
最大の:
60.38 USD (6.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.67% (6.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -56
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -5.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.57 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4.57 USD
最大連続損失: -60.26 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.65 × 29510
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 より多く...
GoldZILLA 2 is back
レビューなし
2026.01.09 10:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GoldZILLA 2
30 USD/月
0%
0
0
USD
932
USD
1
100%
3
33%
100%
0.07
-18.62
USD
1%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

