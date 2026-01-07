- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 853
Прибыльных трейдов:
1 753 (94.60%)
Убыточных трейдов:
100 (5.40%)
Лучший трейд:
265.02 USD
Худший трейд:
-69.66 USD
Общая прибыль:
27 770.16 USD (1 039 020 pips)
Общий убыток:
-1 217.91 USD (47 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
130 (864.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 091.12 USD (117)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.35%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
134.20
Длинных трейдов:
1 853 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
22.80
Мат. ожидание:
14.33 USD
Средняя прибыль:
15.84 USD
Средний убыток:
-12.18 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-197.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-197.86 USD (8)
Прирост в месяц:
3.85%
Годовой прогноз:
46.76%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
197.86 USD (1.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.56% (197.86 USD)
По эквити:
1.11% (172.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1853
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|991K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +265.02 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 117
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +864.30 USD
Макс. убыток в серии: -197.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
еще 161...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
0,02
0,3%
versi 12
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
90%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
25
97%
1 853
94%
100%
22.80
14.33
USD
USD
1%
1:500