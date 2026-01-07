СигналыРазделы
Kevin Brawijaya

Cilipadi XAU versi 12

Kevin Brawijaya
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 90%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 853
Прибыльных трейдов:
1 753 (94.60%)
Убыточных трейдов:
100 (5.40%)
Лучший трейд:
265.02 USD
Худший трейд:
-69.66 USD
Общая прибыль:
27 770.16 USD (1 039 020 pips)
Общий убыток:
-1 217.91 USD (47 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
130 (864.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 091.12 USD (117)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.35%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
134.20
Длинных трейдов:
1 853 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
22.80
Мат. ожидание:
14.33 USD
Средняя прибыль:
15.84 USD
Средний убыток:
-12.18 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-197.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-197.86 USD (8)
Прирост в месяц:
3.85%
Годовой прогноз:
46.76%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
197.86 USD (1.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.56% (197.86 USD)
По эквити:
1.11% (172.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1853
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 991K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +265.02 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 117
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +864.30 USD
Макс. убыток в серии: -197.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
еще 161...
0,02

0,3%

versi 12

Нет отзывов
