Kevin Brawijaya

Cilipadi XAU versi 12

Kevin Brawijaya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 90%
FBS-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 853
Gewinntrades:
1 753 (94.60%)
Verlusttrades:
100 (5.40%)
Bester Trade:
265.02 USD
Schlechtester Trade:
-69.66 USD
Bruttoprofit:
27 770.16 USD (1 039 020 pips)
Bruttoverlust:
-1 217.91 USD (47 791 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
130 (864.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 091.12 USD (117)
Sharpe Ratio:
0.71
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.35%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
134.20
Long-Positionen:
1 853 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
22.80
Mathematische Gewinnerwartung:
14.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-197.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-197.86 USD (8)
Wachstum pro Monat :
3.85%
Jahresprognose:
46.76%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
197.86 USD (1.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.56% (197.86 USD)
Kapital:
1.11% (172.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1853
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 991K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +265.02 USD
Schlechtester Trade: -70 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 117
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +864.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -197.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
noch 161 ...
0,02

0,3%

versi 12

Keine Bewertungen
