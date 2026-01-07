- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 853
利益トレード:
1 753 (94.60%)
損失トレード:
100 (5.40%)
ベストトレード:
265.02 USD
最悪のトレード:
-69.66 USD
総利益:
27 770.16 USD (1 039 020 pips)
総損失:
-1 217.91 USD (47 791 pips)
最大連続の勝ち:
130 (864.30 USD)
最大連続利益:
6 091.12 USD (117)
シャープレシオ:
0.71
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.35%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
134.20
長いトレード:
1 853 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
22.80
期待されたペイオフ:
14.33 USD
平均利益:
15.84 USD
平均損失:
-12.18 USD
最大連続の負け:
8 (-197.86 USD)
最大連続損失:
-197.86 USD (8)
月間成長:
3.85%
年間予想:
46.76%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
197.86 USD (1.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.56% (197.86 USD)
エクイティによる:
1.11% (172.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1853
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|991K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +265.02 USD
最悪のトレード: -70 USD
最大連続の勝ち: 117
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +864.30 USD
最大連続損失: -197.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
0,02
0,3%
versi 12
レビューなし
